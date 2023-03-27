Сбой в движении поездов произошел на синей линии метро Петербурга

Станцию метро "Парнас" закрыли на 10 минут вход в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Станцию метро «Парнас» временно закрыли в Петербурге из-за технических причин. На сбой в движении поездов на синей линии подземки пожаловались после полудня в понедельник, 27 марта. Некоторых пассажиров разворачивали на входе в вестибюль. В пресс-службе метрополитена уточнили, что в начале заминки составы не ходили от станции «Проспект Просвещения» до «Парнаса». Однако все технические трудности быстро устранили.

- Ушло восемь-девять минут на техническое переключение определенных систем в тоннеле. Из-за этого движение поездов на время приостановили, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе подземки.

Добавим, что с 12:34 движение на севере синей ветке метрополитена восстановили. Вместе с этим станцию «Парнас» открыли на вход. Поезда на линии следуют без задержек, в обычном режиме.