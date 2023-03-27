Движение транспорта закроют в трех районах Петербурга с 28 марта

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 28 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 28 марта 2023 года введут ограничение движения для автомобилей в трех районах города. Они пройдут в Калининском, Колпинском и Фрунзенском районах в связи с различными работами по прокладке инженерных сетей. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- В Калининском районе с 28 марта по 1 марта будет ограничен проезд по Минеральной улице от Арсенальной улицы до тупика, - пояснили в инспекции.

На более продолжительный срок, с 28 марта по 26 мая на время реконструкции сетей будет полностью закрыто движение в Колпинском районе по Новому переулку в поселке Петро-Славянка. Будет закрыт проезд от улицы Володарского до тупика.

Во Фрунзенском районе ограничат проезд для машин у дома 20 по Малой Балканской улице. Это продлится также с 28 марта по 6 мая.

В инспекции водителям посоветовали учесть данные ограничения и заранее продумывать свои маршруты, чтобы не попадать в пробки.