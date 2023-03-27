Мужчину насмерть сбил грузовой поезд на станции в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники дорожной полиции проводят расследование гибели мужчины на железной дороге. Так, рано утром в выходные на станции Шувалово в Выборгском районе города грузовой поезд насмерть сбил человека. Об этом 27 марта 2023 года сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

- В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлена личность пострадавшего. Им оказался 34-летний местный житель, - рассказали в полиции.

Проверка показала, что в то утро мужчина шел рядом с железнодорожными путями. При этом он был пьян. Когда машинист заметил пешехода, он начал подавать ему сигналы повышенной громкости, а также применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. От удара мужчина скончался на месте.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.