Дорожные службы вернулись к зимнему режиму уборки в Петербурге

Дорожные службы Петербурга вынуждены снова вернуться к зимнему режиму уборки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург снова пришла зима. Поэтому дорожные службы, которые только приступили к весенней мойке улиц, были вынуждены вернуться к режиму уборки для холодного времени года. Об этом 27 марта 2023 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Сегодня утром снова минусовая температура, поэтому мойка приостановлена. Наоборот, идет распределение противогололедных материалов. Продолжаются и другие зимние работы, - отметили в комитете.

Так, службы продолжают вывоз снега. Визуально кажется, что он весь уже растаял. Но в действительности такая ситуация лишь в центре города, а в остальных еще остаются кучи снежных масс. Только за минувшую неделю было вывезено на утилизацию порядка 30 тысяч кубов снега.

В понедельник улицы Петербурга чистят от мусора и снега более 660 автомобилей и 1,1 тысячи дворников. Напомним, что с 1 апреля в городе начнется весенний месячник по благоустройству.