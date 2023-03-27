Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на 28 марта

В Петербурге разведут четыре моста в ночь на 28 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к сезону разводных мостов. Для этого с марта компания "Мостотрест" почти каждую ночь проводит технологические разводки, чтобы удостовериться с исправности всех механизмов. Так, в ночь с 27 на 28 марта в Петербурге разведут четыре моста.

- Этой ночью в Петербурге разведут мосты: Володарский, Александра Невского, Троицкий и Благовещенский, - сообщили в "Мостотресте".

Технологические разводки проводятся по графику, как при обычной разводке. Поэтому с 2:00 до 5:45 часов будет разведет Володарский мост, Александра Невского с 2:20 до 5:10 часов, Троицкий будет разведен с 1:20 до 4:50 часов и Благовещенский с 1:25 до 5:00 часов.

Важно, что разводка будет проводиться в данный промежуток, однако, возможно, не на все указанное время.

Напомним, что попрежнему каждую ночь для проезда закрыт Биржевой мост.