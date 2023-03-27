Дно станет самым бюджетным железнодорожным направлением для петербуржцев в апреле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Петербурга рассказали о самых бюджетных железнодорожных направлениях в предстоящем апреле. Такие данные опубликовал аналитический сервис поездок и путешествий «Туту». Согласно ним, жителям Северной столицы дешевле всего обойдутся поездки в Псковскую, Новгородскую, Тверскую области и Карелию.

- Самым бюджетным оказался маршрут Петербург-Дно. Для одного человека билет обойдется в 752 рубля. В Окуловку можно съездить за 870 рублей, а в Великий Новгород за 873 рубля, - пишет «Петербургский дневник».

В топе недорогих туров из Северной столицы оказались также Лахденпохью и Бологое. В первом случае за билет придется отдать 941 рубль, а во втором – около одной тысячи рублей.