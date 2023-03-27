Изнасилованная в Кудрово таксистом пассажирка рассказала подробности происшествия

Изнасилованная таксистом пассажирка попала в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девушка, которая стала жертвой изнасилования в автомобиле такси, рассказала о подробностях. Все произошло в ночь на 26 марта 2023 года. В этот день у жительницы Кудрово Ленинградской области был день рождения, ей исполнилось 24 года. Девушка засиделась допоздна в ресторане в городе Кировск, откуда и поймала машину до дома. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие".

- Около трех часов ночи девушка села в неустановленный автомобиль к частному водителю. Пока машина ехала в Кудрово, пассажирка уснула. А проснулась, когда ее уже насиловали, - рассказал источник.

Оказалось, что мужчина доехал до Кудрово, припарковал машину возле дома 4 по Центральной улице и воспользовался спящей девушкой. Когда та очнулась, он вытолкал ее из автомобиля и уехал. Несчастная примет мужчины не запомнила.

Девушка после случившегося попала в больницу. У нее закрытое повреждение коленного сустава, а также ушибы коленей. После осмотра ее отпустили домой.