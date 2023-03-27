Пьяная пассажирка разбила стеклянную дверцу турникета в метро Петербурга

Пьяная пассажирка устроила дебош в метро Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пьяная женщина устроила дебош в метрополитене. Произошло это поздно вечером в воскресенье, 26 марта 2023 года, на станции метро "Технологический институт". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В половине двенадцатого ночи на станции метро "Технологический институт" пьяная 35-летняя женщина пыталась пройти на эскалатор. Однако 41-летняя контролер метрополитена решила, что нахождение пассажирки в подземке может быть опасным для всех, поэтому не пустила женщину, - рассказал источник.

На это пьяная пассажирка начала дебоширить. Сначала она разбила ногами стеклянную дверцу багажного турникета, а затем набросилась с кулаками на сотрудницу подземки. В итоге контролера пришлось госпитализировать в больницу с ушибами головы и ссадиной на руке.

Пассажирка все же прорвалась на станцию и запрыгнула в поезд. Но ее отследили по камерам и задержали на станции "Ленинский проспект". В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве.