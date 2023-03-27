Из-за сна про изнасилование тремя мужчинами петербурженка вызвала скорую и полицию

Женщина получила штраф за ложный вызов скорой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд Петербурга разобрался в забавном происшествии: женщина вызвала полицию и скорую помощь после неприятного сновидения. 14 января петербурженке приснилось, что ее изнасиловали трое мужчин. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Женщина позвонила в 112 и рассказала об изнасиловании. Но при проверке эта информация не подтвердилась. В суд она не пришла, и решение было принято без ее присутствия, - говорится в сообщении ведомства.

Петербурженка поняла, что ошиблась, только когда к ней приехала скорая помощь. Она осознала, что все произошедшее ей всего лишь приснилось и согласилась, что преждевременно вызвала полицию. Суд назначил ей наказание – штраф в размере одной тысячи рублей.