Московское метро отсудило у петербуржца 360 тысяч рублей за сбой движения поездов

Метро Москвы отсудило у петербуржца 350 тысяч рублей за сбой движения поездов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метрополитен Москвы отсудил у жителя Санкт-Петербурга более 360 тысяч рублей за сбой движения поездов, который он устроил. Столичная подземка посчитала убытки, которые принесло хулиганство гостя и решила потребовать их возместить. Об этом 27 марта 2023 года сообщает объединенная пресс-службе судов Северной столицы.

- Московский метрополитен обратился в суд, заявив, что вечером 14 мая 2022 года петербуржец, находясь на станции "Парк Культуры", умышленно спустился на рельсы, нарушив работу подземки. Из-за этого метро было вынуждено произвести одну полную и три участковых отмены движения поездов и трижды не запланировано высадить пассажиров, - рассказали в пресс-службе.

Столичный метрополитен подсчитал свои убытки от хулиганства петербуржца и оценил их в 356 тысяч рублей. Помимо этого метро потребовало возместить и госпошлину в размере 6,7 тысяч рублей.

Петербуржец на заседание не явился и никак не реагировал на иск. В итоге Сестрорецкий районный суд Петербурга удовлетворил иск метро Москвы.