13 детей пропали в Петербурге за три дня школьных каникул

В Петербурге за три дня школьных каникул пропали 13 детей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге за три первых дня школьных каникул пропали без вести 13 детей. Весенние каникулы начались 24 марта 2023 года. Продлятся они до 2 апреля. В общей сложности 10 дней. Но в городе уже бьют тревогу из-за пропажи школьников. Об этом пишет "Мойка78".

- Больше всего за дни пропало детей в Выборгском районе. За три дня в розыск объявили шестерых школьников. Это пять девочек в возрасте 14-16 лет и 16-летний мальчик, - сообщает издание.

Еще пропали без вести две девочки 13 и 14 лет из Пушкинского района. Обе исчезли 26 марта. Также с воскресенья ищут 14-летнего мальчика и 16-летнюю девочку, проживающих в Приморском районе города.

С 24 марта стражи порядка ищут 15-летнего мальчика, пропавшего в Колпинском районе. Еще один 15-летний школьник пропал в Кронштадтском районе. Их сверстница пропала 26 марта в Кировском районе.

Издание отмечает, что большинство пропавших детей ранее уже сбегали из домов, некоторые состоят на учете в отделах по делам несовершеннолетних.