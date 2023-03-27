Суд Петербурга ликвидировал отделение политической партии «Парнас» по иску Минюста

Суд принял решение о ликвидации партии Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Петербурга принял решение о ликвидации регионального отделения политической партии «Парнас». Об этом 27 марта сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. При этом причины такого решения не зазываются.

- Иск подало Главное управление Минюста России по Петербургу и Ленобласти. «Партия народной свободы» будет ликвидирована по решению суда, - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе судов также отметили, что административный ответчик не пришел на судебное заседание, хотя о его проведении был извещен. Суд удовлетворил требования административной истца.

Напомним, 27 марта московское метро отсудило у петербуржца 360 тысяч рублей за сбой движения поездов. Мужчина спустился на железнодорожные пути, поэтому было вынужденно прекращено движение поездов.