Прокурор потребовал вернуть в СИЗО Петербурга экс-миллиардера Александра Сабадаша Фото: Олег ЗОЛОТО

Гособвинитель попросил суд Петербурга вернуть экс-миллиардера и экс-сенатора Александра Сабадаша в следственный изолятор. Об этом 27 марта сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Представление принято к производству, в городской суд пока не направлено, - говорится в сообщении ведомства.

В качестве аргументов прокурор объяснил, что подозреваемый и так получал всю необходимую медицинскую помощь. Также он играл самую активную роль в преступлении. Похищенные деньги до сих пор не нашли, ущерб никто не возмещал. Поэтому у подсудимого есть все основания скрыться.

Потерпевшие не предоставляют в суд документы своевременно. Но, по словам прокурора, это не должно создавать препятствий к рассмотрению дела. Обвинитель высказался о повторном допросе свидетелей от защиты, потому что они лично знакомы с подсудимым, и могут изменить показания.

Напомним, Сабадаша обвиняют в хищении 100 миллионов рублей у банка «Таврический». 23 марта подозреваемому сменили меру пресечения и отпустили его под домашний арест. В следственном изоляторе по этому уголовному делу он находился с января 2021 года.