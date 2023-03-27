826 млн рублей выделят для некоммерческих организаций Петербурга в сфере культуры

826 млн рублей Смольный выделит для НКО в сфере культуры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

826 миллионов рублей выделят власти Северной столицы, чтобы поддержать некоммерческие организации города. Прием заявок от коллективов на получение субсидий открылся 27 марта 2023 года. О помощи организаторам фестивалей, конкурсов и проектов в области культуры рассказали в пресс-службе Смольного.

– Отбор заявок проведем в течение трех месяцев. Далее каждому пакету документов начислят определенное количество баллов. Победителями отбора и получателями субсидий станут те, чьи заявки набрали более 50 баллов, – подчеркнули в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

В Петербурге, со слов пресс-службы Смольного, на март 2023 года действует около 300 НКО. Субсидии для подобных компаний – возможность покрыть 100 процентов затрат на мероприятие. Кстати, прием заявок продлится до 12 часов дня 25 апреля.