Детский сад и школу построят в Адмиралтейском и Приморском районах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Инвесторам предоставят земельные участки для строительства детского сада и школы в Адмиралтейском и Приморском районах. Такое решение было одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Сегодня в Петербурге все разрешения на строительство жилья выдаются при условии одновременного ввода социальных объектов. Это стало обязательной практикой, - отметил глава города.

В Адмиралтейском районе на улице Шкапина появится жилой дом и детский сад на 90 мест, который будет передан в собственность города. В Приморском районе на Глухарской улице построят школу на 825 мест рядом с большим жилым комплексом. Пятиэтажное здание общеобразовательного учреждения тоже передадут в городскую собственность.