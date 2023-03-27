Сайт аэропорта Пулково будет не доступен ночью с 27 на 28 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На сайте аэропорта Пулково будут проводиться технические работы, поэтому ресурс перестанет работать на некоторое время. Посетить страницу не получится в ночь с понедельника на вторник: с 23:00 27 марта до 03:00 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

- По вопросам, связанным с рейсами, рекомендуем обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Напомним, с 26 марта аэропорт Пулково перешел на весенне-летний режим работы. Специалисты уже приступили к проверке состояния покрытий взлетно-посадочных полос, перронов и мест стоянки воздушных судов.

В Пулково отметили, что в этот период увеличивается пассажиропоток, поэтому так важно обеспечить безопасность полетов.

КОНКРЕТНО

Связаться с колл-центром аэропорта можно по телефонам: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-38-22, +7 (812) 337-34-44.