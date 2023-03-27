Мертвая рыба заполонила пруды, питающие фонтаны Петергофа

Пруды, питающие фонтаны Петергофа, заполнены мертвой рыбой. Фото: vk.com/nizino_overheard

В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратились жителей деревни Низино Ленинградской области и Петергофа. Они рассказали, что днем 26 марта одна из жительниц Ломоносовского района заметила множество всплывших на поверхность воды тушек. Кроме того, очевидица сообщила об экологической проблеме в «Подслушано в Низино» сообщество ВКонтакте.

– Сброс промышленных отходов в водоемы не осуществлялся.. Предположительно, замор рыбы произошел из-за нехватки кислорода. Такие ситуации нормальны для прудов, пока лед окончательно не сойдет, – пояснили в пресс-службе Росприроднадзора.

В ведомстве подчеркнули, что информацию о массовой гибели живности уже передали в СЗТУ Росрыболовства.

Пруды, питающие фонтаны Петергофа, заполнены мертвой рыбой. Фото: vk.com/nizino_overheard

Но не всех местных жителей такое объяснение устраивает. В комментариях сообщества развернулась целая дискуссия. Некоторые читатели считают, что виной растущие мусорные полигоны, другие пользователи убеждены, что проблема в неправильном уходе за прудами.