Канализация Новой Охты снова забилась из-за выброшенных в туалет салфеток и туалетной бумаги

Из-за выброшенных в туалет салфеток и туалетной бумаги вновь забилась канализация в Красногвардейском районе. Фото: «Водоканал Петербурга»

В Красногвардейском районе у ЖК «Новая Охта» снова засорилась канализация. Сотрудники водоканала очистили насосы от предметов личной гигиены, нетканых материалов и влажных салфеток, выброшенных жильцами дома. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

– Мы выезжали на этот адрес неоднократно. Несмотря на постоянные проверки и абсолютную исправность всего оборудования, только в прошлом году мы убирали засоры здесь. Жители дома не желают соблюдать нормы использования канализации. Сбрасывают туда отходы, как в мусорное ведро. Давайте оставаться культурными петербуржцами и в таких вопросах, – высказались огорченные работники Водоканала.

Бригада предприятия оперативно прибыла на место аварии, очистила насосы, а также вернула канализацию в нормальный режим работы. В организации также подчеркнули, что засоры приводят к протеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений.