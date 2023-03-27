Более 58 тысяч пар праздновали свадьбы в Петербурге в 2022 году

Молодожены стали уходить от постсоветских стереотипов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы, несмотря на кризис, активно праздновали свадьбы в 2022 году. За год торжество организовали более 58 тысяч пар. Это на 8200 свадеб больше, чем годом ранее. В свадебных агентствах отмечают серьезный прирост количества пар, желающих роскошно отметить создание семьи.

- Свадебный бизнес не заметил тренд на экономию. Но соблюдается тенденция: чем молодожены младше, тем меньше бюджет. Средний возраст жениха и невесты составил 30-32 года, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Стиль свадеб стал сдержанным и элегантным. Такая же тенденция прослеживается в образах невест. Часто девушки выбирают практичные и собранные платья нежных тонов и из непринужденных материалов.

Также молодожены стали уходить от постсоветских стереотипов. Все реже они отмечают свадьбу в больших ресторанных залах, а чаще отдают предпочтение торжеству на берегу озера в лесу.