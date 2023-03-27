Субботняя ночь побила температурный рекорд Петербурга 85-летней давности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночь 25 марта стала самой теплой в Северной столице за все время наблюдений для этой даты. Последний такой рекорд был отмечен в 1938 году. Тогда 25 марта температура воздуха поднялась до четырех градусов со знаком плюс. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- В течение ночи субботы теплый воздух, пришедший к нам с запада, не дал понизиться температуре ниже 4,9 градусов выше ноля, - говорится в сообщении синоптика.

Он также отметил, что 27 марта уровень воды в Неве и каналах поднялся до 120 сантиметров. Из-за этого поднялся и лед. Поэтому произошли навалы льда на берег.

Напомним, главный синоптик Петербурга сообщил, что холодная погода продержится в Северной столице всю эту неделю.