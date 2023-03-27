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НовостиПроисшествия27 марта 2023 18:37

Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти

Авария произошла утром 27 марта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти

Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинградской области утром 27 марта. Авария произошла на 12 километре автодороги «Павловск-Косые Мосты» в Тосненском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «Хендай Гетц» во время обгона вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с «Хендай Солярисом», - говорится в сообщении ведомства.

В лобовом ДТП погиб водитель первого автомобиля. Он скончался до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося. О состоянии второго водителя не сообщается.