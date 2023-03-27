Более 100 говорящих светофоров установят в Петербурге в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество говорящих светофоров увеличится в Петербурге. Их планируется установить в семи районах города. Звуковое голосовое сопровождение появится на 108 объектах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту 27 марта.

- Новые говорящие светофоры появятся в Красносельском, Адмиралтейском, Кировском, Калининском, Центральном, Выборгском и Василеостровском районах города, - говорится в сообщении ведомства.

Речевые сообщения дублируют сигналы светофора. Это может помочь пешеходам со слабым зрением безопасно передвигаться по проезжей части. Такая функция необходима им в том числе для беспрепятственного посещения социально значимых объектов.

Напомним, в феврале на проспекте Тореза в Петербурге появился первый светофор с функцией Face ID. Сейчас она работает в тестовом режиме.