Подлодка «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт на ремонт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подлодку «Санкт-Петербург» отремонтируют в Кронштадте. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

- Головная неатомная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» Северного флота в настоящее время находится в Кронштадте в ожидании ремонта, - пишет издание.

По словам источника, скорее всего, ремонтные работы пройдут на заводе «Адмиралтейские верфи», а не на Кронштадтском морском заводе. Напомним, эта подлодка в сентябре 2021 года вошла в боевой состав Северного флота.

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