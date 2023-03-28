Мокрый снег и до плюс 3 градусов будет в Петербурге 28 марта

Снежная погода накрыла Петербург 28 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С вечера понедельника Санкт-Петербург вновь покрылся снегом, причем довольно плотным слоем. Поэтому утром во вторник, 28 марта 2023 года, в городе словно снова наступила зима. Такая погода продержится в Северной столице в течение дня. Снег будет сменяться дождем, а потом снова снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние северная периферия циклона, центр которого в середине дня будет находиться над территорией Украины. Он продолжит зарывать небо плотными облаками и вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дожди, в начале дня гололедица. Температура воздуха в такой ситуации будет на немного ниже климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге около 1-3 градусов тепла, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северный до 3-8 метров в секунду.

В среду стоит готовиться к еще более холодной погоде до нуля градусов и снова снегу.