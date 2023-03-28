Почти четверть жителей Петербурга боятся увольнения

22% опрошенных петербуржцев считают, что над ними нависла угроза увольнения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге почти четверть жителей города боятся, что находятся под угрозой увольнения. Многие считают, что это может быть связано с сокращениями на работе или по каким-то другим причинам. Чаще неуверенность испытывают работники сфер высшего менеджмента, управления персоналом, строительства, недвижимости и финансов. Об этом 28 марта 2023 года в своем исследовании рассказывает сервис hh.ru.

- Если говорить про причины увольнений, то по итогам первого квартала 2023 года мы видим, что лидирующей причиной среди трудящихся всё ещё остается увольнение по собственному желанию (61% опрошенных ушли с последней работы под таким предлогом). 13% респондентов заявили, что потеряли работу из-за сокращения штата, - рассказали в пресс-службе сервиса.

При этом 69% опрошенным уверенно чувствуют себя на работе и не боятся увольнения. Самыми стабильными оказались сферы медицины, добычи сырья, туризма, ресторанов и искусства.