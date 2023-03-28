Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 28 марта 2023 года в Санкт-Петербурге произошел страшный пожар. Огромный столб пламени охватил жилой частный дом в Металлострое Колпинского района. Возгорание произошло за 37 минут до полуночи. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 23:23 часов. Горел дом номер 69 по Социалистической улице в Колпинском районе. Частный дом размером 10 на 15 метров огонь охватил полностью, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Для тушение пожара к месту приехали четыре пожарные машины и 20 человек личного состава. Спасатели боролись с огнем около часа. К началу первого часа они смогли потушить пламя. Спустя время, при разборе завалов, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Личность погибшего пока что не установлена.

Также специалисты проводят проверку, чтобы установить причину возгорания.