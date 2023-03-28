Прокуратура начала проверку после гибели мальчика в пожарном колодце в Выборге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Выборг Ленинградской области прокуратура начала проверку после трагического инцидента с детьми. Вечером 27 марта 2023 года десятилетний мальчик провалился в пожарный колодец. Его попыталась вытащить девятилетняя подруга, но тоже оказалась в люке и не смогла самостоятельно выбраться.

- Вечером 27 марта у дома 29 по Сайменскому шоссе один подросток услышал крики. Мальчик подошел, чтобы заглянуть в люк, и увидел в нем девочку, которая просила о помощи, - рассказали в прокуратуре Ленобласти.

Подросток вместе с другими прохожими помог девочке выбраться. Ей тут же вызвали скорую помощь, которая забрала ребенка в больницу с обморожением.

Девочка рассказала, что в колодце находится ее друг. Однако сразу же мальчика спасатели не нашли. Начались поиски.

Прокуратура находится на месте и координирует деятельность правоохранительных органов и специальных служб.