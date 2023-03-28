Уголовное дело возбудили на директора пансионата для стариков в Петербурге

Уголовное дело возбудили на директора пансионата в Петербурге / Фото: Прокуратура СПб

В Санкт-Петербурге прокуратура Выборгского района потребовала возбудить уголовное дело на директора пансионата для стариков, который находится на улице 1-го Мая. Специалисты ведомства вместе с сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора провели проверку в учреждении, нашли огромное количество нарушений и пришли к выводу, что такие условия содержания несут настоящую угрозу для здоровья и жизни пенсионеров-постояльцев.

- Так, в организации нарушаются условия хранения пищевой продукции, отсутствует должный уровень контроля качества и безопасности приготовленной пищи, - отметили в прокуратуре.

Помимо этого, маломобильные пенсионеры, по какой-то причине, живут на третьем этаже пансионата, а специально оборудованных для них комнат почти что нет. К самому зданию нет подъезда для пожарных машин.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.