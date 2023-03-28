Глава СК Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели 10-летнего мальчика в пожарном колодце в Выборге Ленобласти

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели 10-летнего мальчика в колодце в Выборге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

27 марта 2023 года в городе Выборг Ленинградской области двое детей упали в пожарный резервуар во время игры на улице. Мальчик погиб, а девочку удалось спасти. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям 47-го региона провести тщательное расследование.

- Бастрыкин поручил руководителю СКР по Ленинградской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали в комитете страны.

Напомним, что тело 10-летнего мальчика нашли на дне колодца около полуночи 28 марта. Он умер от обморожения. В итоге следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Девочка, которая пыталась вытащить друга, но тоже упала в итоге в колодец, смогла докричаться до прохожих и позвать на помощь. Ее после случившегося госпитализировали в больницу.