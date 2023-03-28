Уголовное дело об убийстве возбудили после гибели 10-летнего мальчика в колодце в Выборге

Уголовное дело возбудили после гибели 10-летнего мальчика в колодце в Выборге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью 10-летнего мальчика в городе Выборг. Школьник упал в пожарный резервуар в районе Сайменского шоссе вечером 27 марта 2023 года, когда играл вместе со своей девятилетней подругой. Об этом рассказали в комитете.

- Двое детей упали в пожарный резервуар. Проходивший мимо подросток услышал детские крики и заметил застрявшую девочку. Совместно с другими прохожими ребенка вытащили, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь, - рассказали в комитете.

Тело мальчика же искали до полуночи. Спасателям пришлось частично осушить колодец и разобрать завалы мусора. Ребенка обнаружили на дне резервуара.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве. Напомним, что ход расследования на контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.