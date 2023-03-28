Снежура появилась на поверхности Невы в Петербурге

На Неве появилась красивая снежура / Фото: Александр Колесов

В Санкт-Петербурге снова наступила зимняя погода. В ночь на 28 марта 2023 года в городе выпал снег. В некоторых местах высота покрова составила от 2 до 4 сантиметров. Вместе с этим на поверхности Невы, которая уже успела сбросить ледовый панцырь, появилась снежура. Об этом явлении рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Так как холодно и есть свободная ото льда вода, то падающий в холодную воду снег вновь создает узоры из снежуры, даже на огромной Неве, - рассказал синоптик.

По прогнозам Колесова, такая снежура может появиться в ближайшие дни на всех реках и каналах города, так как в предстоящие сутки в Северной столице снова будет много снега, а температура воздуха опустится до нуля градусов.

Напомним, что 28 марта в Петербурге будет около 1-3 градусов тепла, весь день снег будет сменяться дождем.