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НовостиОбщество28 марта 2023 8:02

Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о приближении снегопада

Зима полностью накроет город 29 марта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Главный синоптик Петербурга предупредил о снегопаде

Главный синоптик Петербурга предупредил о снегопаде

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о снегопаде. Часть города накроет уже после обеда 28 марта 2023 года, а целиком Северная столица будет поглощена снегами 29 марта.

- Первые осадки уже дошли до Луги, к обеду придут и к городу. Но основной снег все же, будет вечером и ночью. Так как атмосферный фронт смещается немного восточнее, то в Санкт-Петербурге осадки будут в основном в виде снега и мокрого снега, - рассказал синоптик.

Стоит отметить, что если в Петербурге погода примерно одна и так же, то в Ленинградской области очень разнится. На западе региона настоящая зима со снегом и нулевой температурой, а на востоке области весна - дождь и плюс 2-7 градусов. Однако уже 29 марта всю область и город накроет снегопад и установится зимняя погода.