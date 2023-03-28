Следователи нашли новую 12-летнюю жертву педофила из Петербурга

Полиция обнаружила 12-летнюю жертву педофила из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следователи нашли еще одну жертву мужчины, обвиняемого в педофилии. Об этом 28 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие". Речь идет о 39-летнем жителе поселка Торики Красносельского района, которого отправили в СИЗО после обысков в сентябре прошлого года.

- В феврале прошлого года в частном доме мужчины прошли обыски. Тогда оперативники изъяли у него мобильные устройства, на которых были обнаружены видеозаписи порнографического характера с детьми, а также переписки с несовершеннолетними, - рассказал источник.

Также выяснилось, что в 2019 году мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку, проживающую в Кингисеппе. На него возбудили уголовное дело и в сентябре отправили в СИЗО.

В ходе расследования выяснилось, что в 2020 году обвиняемый совратил 12-летнюю девочку, с которой несколько раз вступал в интимную связь. По данному факту возбуждены еще два уголовных дела.