Ограду набережной Мойки в Петербурге сняли из-за капитального ремонта

Капитальный ремонт начался на набережной Мойки в Петербурге / Фото: Мостотрест

Набережная реки Мойки в Санкт-Петербурге стала "голой". На правом берегу реки от Поцелуева до Краснофлотского моста начался капитальный ремонт, поэтому рабочие демонтировали решетку, а также гранитные тумбы ограждения. Об этом 28 марта 2023 года рассказали в "Мостотресте".

- Работы проведут на участке набережной длиной в 35 метров. Металлическая решетка и гранитные тумбы перильного ограждения, плиты тротуара и облицовка стенки набережной из гранитных блоков будут демонтированы, - пояснили в компании.

На месте старой бутовой кладки смонтируют новую железобетонную стенку набережной из буронабивных свай. Весь гранит и чугунные решетки отправят на реставрацию, а после вернут на законное место.

Отметим, что из-за ремонта проезд по набережной немного затруднен. Работы продлятся до октября текущего года.