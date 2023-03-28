Суд оштрафовал отель Петербурга, выставивший из СПА-зоны инвалида

Отель Петербурга оштрафовали за дискриминацию инвалида Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал отель, из СПА-зоны которого выставили инвалида-колясочника. Заседание по делу о дискриминации состоялось 28 марта 2023 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- В феврале этого года мужчине было отказано в СПА-комплекса, расположенного в отеле на улице Рюхина, и предоставлении заранее оплаченных им услуг. Руководство объяснило свое решение наличием у мужчины инвалидности, - рассказали в суде.

Если дословно, то администрация заявила 39-летнему мужчине, что его не пустят в зону с бассейном, потому что он в инвалидном кресле. Хотя посетитель все услуги оплатил и был вместе с женой и семилетним сыном. Толком объяснить, какие правила он нарушит, зайдя в СПА-зону, администрация не смогла.

Историей заинтересовался следственный комитет на начал подробную проверку. Сейчас же отелю придется заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.