Четыре моста разведут в Петербурге в ночь с 28 на 29 марта

В ночь на 29 марта в Петербурге разведут четыре моста Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь с 28 на 29 марта 2023 года в Санкт-Петербурге снова будут разводить мосты. На этот раз по плану у "Мостотреста" разводка четырех мостов. Поэтому пока что центр от Васильевского острова или северной части города отрезаны не будут.

- В ночь с 28 на 29 марта в Петербурге будет проводиться разводка Володарского моста, Большеохтинского, Литейного и Благовещенского, - рассказали в компании.

Традиционно разводка запланирована на тоже самое время, которое соответствует стандартному графику. Так, первым разведут Благовещенский мост с 1:25 до 5:00 часов, следом крылья поднимет Литейный мост с 1:40 до 4:45 часов. Далее в 2:00 будут разведены Володарский и Больщеохтинский мосты, но первый сведут в 5:45, а второй в 5:00 часов.

Напомним, что данная разводка является технологической и проводится для проверки состояния мостов перед началом сезона навигации. На постоянной основе мосты начнут разводить с 15 апреля.