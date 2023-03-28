Полиция задержала второго рецидивиста, задушившего веревкой мужчину на глазах у его жены в Петербурге

Полиция задержала рецидивиста, задушившего мужчину на глазах у его жены в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга поймала и второго рецидивиста, задушившего приятеля во время застолья на глазах его жены. 42-летнего мужчину поймали в 11 часов утра 27 марта 2023 года дома 22 по улице Ропшинской. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Вечером 25 марта в полицию позвонила 25-летняя женщина и рассказала, что в квартире дома 52 по улице Большая Пушкарская убили ее мужа, - сообщили в полиции.

Оказалось, что в тот вечер в коммунальной квартире было застолье. В гостях у 42-летнего мужчины и его молодой жены были двое знакомых 42 и 43 лет, оба ранее судимы. Компания выпивала, но в ходе застолья началась ссора. Тогда гости взяли веревку и задушили мужчину прямо на глазах супруги.

Старшего мужчину задержали сразу же на месте преступления. Он уже находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.