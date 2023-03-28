Бутылка водки убила пенсионерку в Петербурге

Приятели вызвали женщине скорую. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге застолье с алкоголем закончилось трагедией. 61-летняя женщина умерла от потери крови. Все произошло вечером 27 марта в квартире на улице Руднева в Выборгском районе Петербурга. Об этом пишет «Мойка 78».

- Петербурженка отдыхала в компании 53-летнего приятеля и 42-летней подруги, - сообщает издание.

По предварительной информации, женщина перебрала алкоголя и случайно разбила бутылку водки. После этого она поскользнулась и упала прямо на осколки. Пенсионерка поранила ногу.

Приятели перевязали женщине рану, и застолье продолжилось. Но пострадавшей становилось только хуже. В конце концов друзья вызвали ей скорую, но врачи не успели доехать до квартиры: женщина умерла от потери крови.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.