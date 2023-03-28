МЧС предупредило о сильном снеге 29 марта в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в среду, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 29 марта в Северной столице ожидается сильный снег, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, холод задержится в Петербурге на всю неделю. Синоптики прогнозируют мокрый и умеренный снег и дожди. Температура воздуха хоть и понизится, но будет сохраняться на отметке выше ноля. Метели и сильного ветра не предвидится: скорость порывов достигнет 8-13 метров в секунду.