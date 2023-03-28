Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за снега 28 и 29 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории Петербурга 28 и 29 марта. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 21 часа 28 марта до 9 часов 29 марта в городе ожидается снег и обледенение, а также налипание мокрого снега. А в ночь на 29 марта пройдет сильный снег, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В Смольном пояснили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Петербуржцев попросили по возможности не пользоваться своими машинами. Пешеходам также рекомендовали проявлять особу осторожность.

Напомним, ранее Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило о сильном снеге 29 марта.