Более 300 долгожителей старше 100 лет насчитали в Петербурге

В Петербурге проживает 335 долгожителей старше 100 лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург оказался городом долгожителей. На данный момент в Северной столице проживают 335 человек, которым 100 или более лет. Об этом в ходе заседания городского правительства рассказала председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова, пишет 28 марта 2023 года газета "Петербургский дневник".

- Это очень дисциплинированные и ответственные люди, которые полностью соблюдали антиковдные меры в период пандемии коронавируса, - отметила глава комитета.

Напомним, что в 2021 году губернатор Александр Беглов подписал распоряжение, по которому долгожители города получают выплаты на юбилеи. Так, деньги выплачиваются долгожителям на 90, 95 лета, а также начиная со 100 лет выплаты предоставляются ежегодно на каждый день рождения. Сумма выплат варьируется от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Отмечается, что число долгожителей в Петербурге растет.