Световые проекции с портретами великих архитекторов украсят фасады зданий в Петербурге

На площади Ломоносова пройдет выставка под открытым небом. Фото: Пресс-служба Смольного

На фасадах исторических зданий Петербурга появятся новые световые проекции. В этот раз дома украсят инсталляции, посвященные великим зодчим и другим историческим личностям. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- В Петербурге сложилась традиция - с помощью световых проекций обозначать памятные даты в истории города и страны, вспоминать выдающихся личностей, которые прославили Северную столицу, ее культуру, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новые световые инсталляции на фасадах исторических зданий будут представлены на выставке под открытым небом на площади Ломоносова.

Так, например, на здании Министерства народного просвещения появятся инсталляции, посвященные творчеству архитекторов Николая Бенуа, Ивана Коробова, Николая Львова, Саввы Чевакинского.

А на здании Академии Русского балета появится проекция, которая посвящена балерине Матильде Кшесинской, которая выступала в Мариинском театре.