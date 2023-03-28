Беглов назвал контролируемой ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге полностью контролируется Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 28 марта 2023 года принял участие в конференции, где обсуждались вопросы коронавируса, гриппа и других сезонных заболеваний.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе полностью контролируемая. Опыт прошлых пандемийных лет помогает нашим медикам оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусом, задействовав минимум мощностей, - отметил градоначальник.

В Северной столице последний месяц ситуация остается на одном уровне. Также в городе продолжают оказывать помощь зараженным в восьми больницах. Сейчас развернуто 1,9 тысяч коек, из которых 19 процентов свободны. В случае необходимости в Петербурге могут развернуть 13 тысяч коек. Во всех стационарах есть лекарства для лечения.

Беглов напомнил, что в городе продолжается вакцинация. В Петербурге работают 161 пункт, а также есть и выездные бригады.