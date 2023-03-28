Ленинградский зоопарк расширил возможность для льготного посещения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградский зоопарк расширил возможности для льготного посещения. Так, жители Санкт-Петербурга смогут чаще бесплатно приходить в зоосад, чтобы полюбоваться животными. Например, это касается многодетных семей. Об этом 28 марта 2023 года рассказали в пресс-службе зоопарка.

- Многодетные семьи Санкт-Петербурга теперь могут проходить бесплатно ежедневно. Вход бесплатный как для детей, так и для родителей, - пояснили в зоопарке.

Также каждый день посещать совершенно бесплатно зоопарк смогут дети-инвалиды вместе с одним взрослым сопровождающим. Для студентов расширили скидку. Теперь скидку в 300 рублей будут получать все студенты высших и средних учебных заведение бакалавриата и магистратуры. Важно предоставить студенческий билет.

Напомним, что с 25 марта зоопарк перешел на летний график работы. Это значит, что посещать зоопарк можно с 10:00 до 19:00 часов.