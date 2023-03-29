25 человек эвакуировали из-за пожара в коммунальной квартире на севере Петербурга

Человек пострадал в пожаре в коммунальной квартире на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга в ночь на 29 марта 2023 года произошел пожар. Возгорание началось в третьем часу ночи в Выборгском районе города, в одной из коммунальных квартир. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 2:38 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 13 по 1-му Муринскому проспекту. В четырехкомнатной коммунальной квартире общей площадью 99 квадратных метров, в комнате площадью 34 квадратных метров происходило горение по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место выехали три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Из дома были эвакуированы 25 человек, включая жильцов горящей квартиры. В результате пожара пострадал один человек.

Пожар потушили в начале четвертого ночи. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.