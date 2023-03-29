Снегопад накроет Петербург 29 марта

Зима вернулась в Петербург 29 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга опять вернулись в зиму. Снег накрыл весь город, улицы, крыши домов, деревья. В среду, 29 марта 2023 года, этот снегопад продолжится и будет идти почти весь день. А температура окажется около нуля. Поэтому нужно быть готовыми пережить вновь холодный день. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться атмосферным фронтом, который вытянулся через регион в меридиональном направлении с юга на север, и, что необычно, поделил территорию Ленинградской области на холодный запад и более теплый восток. В регионе ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, гололедица, - рассказал синоптик.

В Петербурге температура будет от минус до плюс 1 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов на востоке региона. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

Снегопад утихнет лишь в четверг, но по прежнему будет холодно. А ночью и вовсе сильные заморозки до минус 4-6 градусов.