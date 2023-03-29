Полиция начала проверку влетевшего автомобиля в стену дома у метро «Звенигородская» в Петербурге

Полиция начала проверку ДТП у метро "Звенигородская" Фото: принтскрин видео.

Сотрудники полиции начали проверку ДТП возле метро "Звенигородская" в Санкт-Петербурге. Вечером 28 марта 2023 года автомобиль марки "Мазда" сбил пешехода и врезался в стену дома. Подробности аварии рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 21:04 по адресу Звенигородская улица дом 1, 30-летняя женщина, управляя автомобилем "Мазда", не рассчитав скоростной режим, не справилась с управлением и вылетела на тротуар, - рассказали в полиции.

Пока автомобиль летел на тротуар и в стену дома, машина сбила пешехода, 52-летнюю женщину. На место сразу же приехала бригада скорой помощи. Благо, пешеход пострадала не очень сильно. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. О состоянии водителя ничего не сообщается.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.