Двухлетний мальчик выпал из окна в Петербурге

В Стрельне двухлетний мальчик выпал из окна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Стрельне Петродворцового района Санкт-Петербурга маленький ребенок выпал из окна. Все произошло утром 28 марта 2023 года. Пострадавший - мальчик, которому через пару месяцев должно исполниться два года. Подробности случившегося сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром мальчика доставили в Детскую больницу №1 из квартиры на Набережной улице в Стрельне. Малыш госпитализирован в крайне тяжелом состоянии травмами головы, переломом теменной кости, - рассказал источник.

Как уточняется, ребенок в девять часов утра по недосмотру родителей выпал из открытого окна с высоты второго этажа. Именно поэтому ребенок все же выжил после падения.

На данный момент врачи спасают жизнь ребенку. Известно, что семья у мальчика полная и благополучная, на учете не состоит. По факту произошедшего проводится проверка.