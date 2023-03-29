«Теплосеть» проведет температурные испытания в четырех районах Петербурга 29 марта

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания в четырех районах города Фото: Олег ЗОЛОТО

"Теплосеть Санкт-Петербурга" уже приступила к температурным испытаниям на своих сетях. Так, 29 марта 2023 года у предприятия запланировано провести проверку на максимальную температуру теплоносителя более 50 километров сетей в четырех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Одно из необходимых требований данной диагностики, это проведение ее во время отопительного сезона. Во время испытания подача горячей воды в дома ограничивается, но отопление проводится полностью, без изменений, - рассказали в "Теплосети".

Так, проверки затронут большую часть Адмиралтейского района, а также Центрального района. Помимо этого испытания пройдут во Фрунзенском и Московском районах по улицам Боровая, Прилукская, Тамбовская, Воронежская, Расстанная, набережная Обводного канала, Лиговский проспект, Витебская железная дорога.