Подросток потерял сознание в метро Петербурга и умер

В петербургском метро умер подросток Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подросток потерял сознание в метро и умер. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". Сообщается, что все произошло утром 28 марта 2023 года на станции метро "Лиговский проспект". У 16-летнего мальчика из Кудрово начался приступ эпилепсии. На это отреагировали пассажиры и работники метро и вызвали скорую помощь.

- Подростка госпитализировали в больницу. Врачи установили, что у него отравление неизвестным наркотическим веществом тяжелой степени. Выяснилось, что к этому времени мальчик уже находился в состоянии клинической смерти от остановки сердца, но врачи смогли его реанимировать, - рассказал источник.

Однако вскоре у парня случилась тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на действия врачей подросток скончался.

Тело мальчика направили в морг для установления причины смерти, а также наркотика, который он принял перед этим.